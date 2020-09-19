В Московском планетарии рассказали, когда в России наступит астрономическая осень

В нынешнем году день осеннего равноденствия, с которого в Северном полушарии нашей планеты начинается астрономическая осень, наступит 22 сентября. Об этом рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
"Самый сложный период". Врач назвала идеальное время для здорового сна осеньюЭтот момент является даже более важным, чем количество часов на отдых.
— Где бы вы ни находились, везде день будет равен ночи: на Северном полюсе, в России, на экваторе, в Австралии, на Южном полюсе, — приводит её слова ТАСС.
Отмечается, что во всём Северном полушарии световой день начал убывать ещё 21 июля, когда наступило летнее солнцестояние. Уже в ближайший вторник светлое время суток станет короче тёмного и с каждым днём будет терять примерно по пять минут. К 21 декабря его продолжительность в Москве и средних широтах составит около семи часов.
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