В Московском планетарии рассказали, когда в России наступит астрономическая осень

В нынешнем году день осеннего равноденствия, с которого в Северном полушарии нашей планеты начинается астрономическая осень, наступит 22 сентября. Об этом рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

— Где бы вы ни находились, везде день будет равен ночи: на Северном полюсе, в России, на экваторе, в Австралии, на Южном полюсе, — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что во всём Северном полушарии световой день начал убывать ещё 21 июля, когда наступило летнее солнцестояние. Уже в ближайший вторник светлое время суток станет короче тёмного и с каждым днём будет терять примерно по пять минут. К 21 декабря его продолжительность в Москве и средних широтах составит около семи часов.