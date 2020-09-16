"Очень красивая пора". Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт золотая осень

С понедельника в Москве начнётся пора золотой осени, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— По предварительным расчётам, в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональная, и хоть многие деревья ещё зелёные, можно говорить, что начнётся очень красивая пора, — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог добавил, что в нынешнем году осень ожидается красочной и продолжительной. Причины кроются в большом количестве дождей летом, так как влага подпитывает корни деревьев и поддерживает листву.

В столице 21 сентября ожидается от 2 до 7 градусов тепла ночью и 11–16 градусов в дневное время. В ночь на вторник — 5–10 градусов тепла, а днём от 13 до 18 градусов.