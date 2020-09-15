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Москвичей предупредили о приходе настоящей осени и "пузыре" полярного холода

Погода в российской столице будет соответствовать нормам октября.

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Фото © Shutterstock

К концу наступившей недели в Москву придёт настоящая осень и принесёт с собой ливни с штормовым ветром. Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", температура воздуха в городе заметно снизится.

В пятницу [18 сентября] москвичей ждёт настоящая осень и "пузырь" полярного холода. Виной тому станет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и скоротечными ливнями, — предупреждают синоптики.

По данным метеоцентра, воздух в Москве опустится до показателей октября. Днём температура будет подниматься всего до плюс 6–11 градусов.

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В дневное время температура будет ниже 15 градусов тепла.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова посоветовала горожанам не ждать бабьего лета в этом году.

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