В Гидрометцентре прогнозируют аномальное похолодание в Центральной России на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает "всплеск тепла" в следующий четверг, 17 сентября. Однако, как отметил метеоролог в беседе с ТАСС, сильно радоваться этому не стоит, потому что после этого последует аномальное похолодание.

Как утверждает Вильфанд, погода в Центральной России станет действительно холодной.

— В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы. Такая динамика погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода, — поведал синоптик.

Уточняется, что, по прогнозам, после 17 сентября температура днём будет ниже 15 градусов, а ночью столбики термометров и вовсе опустятся примерно до пяти градусов со знаком плюс.

Кроме того, Вильфанд заметил, что "всплеск тепла", который ожидается в четверг, является достаточно редким явлением.

— Создаётся циркуляция, когда будет такая вполне тёплая погода, связанная с адвекцией очень тёплого, жаркого воздуха, который с юга придёт, но это совершенно не антициклон, — объяснил метеоролог.