"На момент вылета из РФ их не было". Глава СВР опроверг наличие отравляющих веществ в организме Навального

Перед отправкой Алексея Навального на лечение в Берлин российские врачи взяли все необходимые анализы и не выявили никаких следов отравляющих веществ или ядов в организме блогера. Об этом журналистам сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что омские врачи не только спасли жизнь Навальному, но и в кратчайшие сроки смогли провести самый глубокий комплекс исследований. Все эти экспертизы проводились на самом современном оборудовании и тщательно задокументированы.

— Каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было. Причём эти данные известны, они содержатся в соответствующих документах, а образцы биологического материала Алексея Навального также имеются в распоряжении врачей. Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории Российской Федерации, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось, — сказал Нарышкин.

Также глава СВР опроверг обвинения в адрес России в том, что якобы в её распоряжении может быть яд под названием "Новичок". Нарышкин напомнил, что все химические отравляющие вещества Россия уничтожила в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Данный факт был также зафиксирован международными наблюдателями из различных стран.

— Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ, — это, конечно, дезинформация, — сказал журналистам Нарышкин.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.