"Снимаю судимости. Дорого". Убийца обзавёлся связями в рязанской колонии и наладил криминальный бизнес

Житель Рязанской области обзавёлся связями во время отбывания срока в местной колонии и наладил весьма прибыльной, но совсем незаконный бизнес — стал за вознаграждение помогать погашать судимости, переводить осуждённых из одних тюрем в другие и оказывать прочие подобные услуги. Подробности сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, в марте 2008 года тогда ещё 23-летний Андрей А. застрелил и сжёг знакомого предпринимателя. Мужчина занимался продажей валюты, и злоумышленник под предлогом обмена 19 000 евро на рубли позвал его на встречу. В итоге он жестоко расправился со знакомым и забрал крупную сумму себе. Но Андрея вычислили и посадили на 16 лет за убийство, разбой и незаконный оборот боеприпасов. Впрочем, отсидел он из них только 11, а время в исправительной колонии № 3 зря не терял. Убийца наработал в тюрьме связи и клиентскую базу.

В 2016 году Андрей познакомился в ИК № 3 с юрисконсультом и предложил ему снять штраф в одном из судов Рязанской области. В обмен на услугу он взял у Григория один миллион рублей. В 2019 году убийца досрочно вышел на свободу и продолжил заниматься выгодным бизнесом. Уже постоянному клиенту, юрисконсульту, он помог перевести заключённого в ИК № 3 из другой колонии. Эта услуга обошлась Григорию чуть дороже — в 1,8 миллиона рублей. Также Андрей за 400 тысяч поспособствовал снятию судимости через Рязанский суд.

По словам собеседника Лайфа, сумма ущерба составила 4,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в составе организованной преступной группы"). При этом Андрей по нему проходит лишь в качестве свидетеля.