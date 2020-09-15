Жуткий рёв и грохот. В Киргизии огромная гора сползла в ущелье на глазах у шахтёров — видео

Вблизи одного из крупнейших угольных месторождений в Киргизии произошёл массивный оползень, который в буквальном смысле обрушил гору на автотрассу Дыйкан — Кара-Кече. Местные автомобилисты и рабочие запечатлели происшествие на видео. На кадрах видно, как сход оползня затрагивает всё больше и больше горных пород, пока даже скалистый выступ на вершине не начинает рушиться.