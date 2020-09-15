В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса

В РФ 17 научных организаций разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.

Всего же в мире, по её словам, на стадии клинических испытаний находится 36 вакцин, а 92 препарата от CoViD-19 проходят доклинические исследования.

Об этом лидер РФ заявил на встрече с Александром Лукашенко.

Путин: Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от CoViD-19 Об этом лидер РФ заявил на встрече с Александром Лукашенко.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал Центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.