В России выявлено ещё 5529 человек с коронавирусом

В России за сутки выявлено ещё 5529 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество таких диагнозов за время эпидемии составило 1 073 849.

Так, в Москве за сутки выявлено ещё 730 человек с коронавирусом. В столице стали сдавать больше тестов на CoViD-19. Их делают десятки тысяч в день. И хоть количество выявленных случаев выросло, их доля среди общего числа обследованных снижается. К тому же тест-системы становятся всё более точными, число ложноотрицательных тестов уменьшается.