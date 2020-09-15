В России выявлено ещё 5529 человек с коронавирусом

Данные: Оперативный штаб
В России за сутки выявлено ещё 5529 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество таких диагнозов за время эпидемии составило 1 073 849.
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Так, в Москве за сутки выявлено ещё 730 человек с коронавирусом. В столице стали сдавать больше тестов на CoViD-19. Их делают десятки тысяч в день. И хоть количество выявленных случаев выросло, их доля среди общего числа обследованных снижается. К тому же тест-системы становятся всё более точными, число ложноотрицательных тестов уменьшается.
Что касается общефедеральных данных, за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. Общее количество жертв эпидемии составило 18 785 человек. Выздоровело 5605 человек, общее количество излечившихся достигло 884 305.
Накануне Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в мире рекордное число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции.