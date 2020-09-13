В ВОЗ зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки в мире

Почти у 308 тысяч человек за минувшие сутки обнаружена коронавирусная инфекция. Как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), это рекордный показатель с начала пандемии.

По данным, опубликованным на официальном сайте ВОЗ, за прошедший день на планете зарегистрировано 307 930 случаев инфицирования CoViD-19. Стоит отметить, что предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября. Тогда за сутки коронавирусом заразилось 306 857 человек.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что всего на данный момент в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения CoViD-19 (при этом 917 417 пациентов скончались).

Больше всего заболевших выявляют в Северной и Южной Америке — там в общей сложности зарегистрировано почти 14,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Далее идёт Юго-Восточная Азия, где инфекцию подхватило примерно 5,4 миллиона граждан. В Европе CoViD-19 обнаружен почти у 4,8 миллиона человек.