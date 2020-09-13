СМИ: Правительство Израиля поддержало введение полного карантина

Правительство Израиля поддержало введение со следующей пятницы, 18 сентября, полного карантина на ближайшие три недели, на которые выпадают еврейские праздники. Об этом пишет местное издание "Едиот Ахронот".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже выступил с обращением по данному решению. По его словам, "система здравоохранения страны подняла красный флаг". Премьер добавил, что из-за коронавируса ситуация в 80 населённых пунктах страны остаётся тревожной.
Добавим, что несколько дней назад правительственная комиссия по CoViD-19 предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября.
"Нас всегда чем-то пугают". Собянин призвал фильтровать поток слухов о повторном карантине — видеоПандемия коронавируса пройдёт, и уже через год о ней не будут вспоминать, считает градоначальник.
Стоит отметить, что предложения включают ограничения передвижения граждан, также будут закрыты образовательные учреждения, офисы и предприятия, кроме жизненно необходимых производств, не смогут работать кафе и рестораны.
Ранее сообщалось, что в Москве отменят обязательный карантин для больных острыми респираторными вирусными инфекциями.