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СМИ: Правительство Израиля поддержало введение полного карантина

По словам премьера Биньямина Нетаньяху, "система здравоохранения страны подняла красный флаг".

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Фото © Pixabay

Правительство Израиля поддержало введение со следующей пятницы, 18 сентября, полного карантина на ближайшие три недели, на которые выпадают еврейские праздники. Об этом пишет местное издание "Едиот Ахронот".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже выступил с обращением по данному решению. По его словам, "система здравоохранения страны подняла красный флаг". Премьер добавил, что из-за коронавируса ситуация в 80 населённых пунктах страны остаётся тревожной.

Добавим, что несколько дней назад правительственная комиссия по CoViD-19 предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников, начинающихся 18 сентября.

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Пандемия коронавируса пройдёт, и уже через год о ней не будут вспоминать, считает градоначальник.

Стоит отметить, что предложения включают ограничения передвижения граждан, также будут закрыты образовательные учреждения, офисы и предприятия, кроме жизненно необходимых производств, не смогут работать кафе и рестораны.

Ранее сообщалось, что в Москве отменят обязательный карантин для больных острыми респираторными вирусными инфекциями.

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