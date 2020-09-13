Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны эпидемии CoViD-19

В Австрии началась вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Так считает федеральный канцлер Себастьян Курц, который заявил, что темпы заболеваемости в стране за последние недели значительно выросли.

— Число инфицированных растёт день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, а вчера у нас уже было более 850, — приводит слова канцлера APA.

Он подчеркнул, что наихудшим образом ситуация складывается в Вене, на которую приходится половина всех заболевших за последние дни. Курц также спрогнозировал, что в ближайшее время страна перейдёт отметку в 1000 новых случаев за сутки, а также призвал жителей страны соблюдать масочный режим и безопасное расстояние. Кроме того, с завтрашнего дня в Австрии будут вновь ужесточены эпидемиологические правила.