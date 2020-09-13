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В России выявили ещё 5449 случаев коронавируса

Общее число пациентов с CoViD-19 за всё время достигло 1 062 811.

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Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5449 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 23,5% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число заразившихся зафиксировали в Москве (+650), Санкт-Петербурге (+206), Подмосковье (+166), Ростовской (+162) и Нижегородской (+159) областях.

За сутки полностью побороть болезнь удалось 2690 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 876 225. При этом в России за всё время подтвердилось 1 062 811 случаев коронавируса, зафиксировано 18 578 летальных исходов, из которых 94 — за прошедшие сутки.

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Ранее после приостановки возобновила испытания препарата от CoViD-19 компания AstraZeneca.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве от CoViD-19 вылечилось ещё 900 пациентов.

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