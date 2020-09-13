В России выявили ещё 5449 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5449 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 23,5% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число заразившихся зафиксировали в Москве (+650), Санкт-Петербурге (+206), Подмосковье (+166), Ростовской (+162) и Нижегородской (+159) областях.

За сутки полностью побороть болезнь удалось 2690 пациентам, а общее число выздоровевших достигло 876 225. При этом в России за всё время подтвердилось 1 062 811 случаев коронавируса, зафиксировано 18 578 летальных исходов, из которых 94 — за прошедшие сутки.