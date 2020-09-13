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Ещё 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

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Фото © EPA

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 229 573 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 900 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

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Сейчас завершаются её клинические исследования.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации медиков.

Напомним, в России с начала эпидемии коронавируса было проведено свыше 40 миллионов тестов на наличие инфекции в организме.

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