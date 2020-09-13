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Мишустин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё свыше 15,5 миллиона доз препарата.

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Фото © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить 4,1 миллиарда рублей дополнительно на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 года. О подписании соответствующего документа сообщила пресс-служба кабмина.

На закупку препарата в федеральном бюджете было предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства, на выделенные дополнительно из резервного фонда средства будет приобретено ещё более 15,5 миллиона доз вакцины.

Стало известно, кому обязательно нужно прививаться от гриппа

Массовая вакцинация от болезни началась в Москве 1 сентября.

Ранее премьер-министр заявил, что в этом году как можно больше россиян должны иметь возможность бесплатно сделать прививку от гриппа.

Напомним, в Москве из-за повышенного спроса власти ввели дополнительные пункты вакцинации от гриппа.

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