Мишустин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа
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Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё свыше 15,5 миллиона доз препарата.
Российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить 4,1 миллиарда рублей дополнительно на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 года. О подписании соответствующего документа сообщила пресс-служба кабмина.
На закупку препарата в федеральном бюджете было предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства, на выделенные дополнительно из резервного фонда средства будет приобретено ещё более 15,5 миллиона доз вакцины.
Ранее премьер-министр заявил, что в этом году как можно больше россиян должны иметь возможность бесплатно сделать прививку от гриппа.
Напомним, в Москве из-за повышенного спроса власти ввели дополнительные пункты вакцинации от гриппа.