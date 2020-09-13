Мишустин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить 4,1 миллиарда рублей дополнительно на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 года. О подписании соответствующего документа сообщила пресс-служба кабмина.

На закупку препарата в федеральном бюджете было предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства, на выделенные дополнительно из резервного фонда средства будет приобретено ещё более 15,5 миллиона доз вакцины.

Ранее премьер-министр заявил, что в этом году как можно больше россиян должны иметь возможность бесплатно сделать прививку от гриппа.