Мишустин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё свыше 15,5 миллиона доз препарата.

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить 4,1 миллиарда рублей дополнительно на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 года. О подписании соответствующего документа сообщила пресс-служба кабмина.

На закупку препарата в федеральном бюджете было предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства, на выделенные дополнительно из резервного фонда средства будет приобретено ещё более 15,5 миллиона доз вакцины.

Ранее премьер-министр заявил, что в этом году как можно больше россиян должны иметь возможность бесплатно сделать прививку от гриппа.