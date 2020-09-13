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"Глупость и грязь". Пашаев ответил на сообщения об 11-миллионном гонораре от Ефремова

Юрист ранее заявлял, что работал бесплатно.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал появившуюся в прессе информацию о гонораре в 11 миллионов рублей, якобы полученном от его клиента, актёра Михаила Ефремова. Источник ТАСС в окружении артиста утверждал, что деньги юрист взял ещё на стадии предварительного расследования дела об аварии в центре Москвы, в которой погиб человек.

Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймёте, что было на самом деле, — заявил Пашаев в беседе с "Комсомольской правдой".

Ранее адвокат говорил, что защищал Ефремова в суде бесплатно. Юрист потерпевшей стороны Анна Бутырина рассказывала, что услуги Пашаева стоят, по разным оценкам, около десяти миллионов рублей.

"Пашаева никто не предлагал". Источник в окружении Ефремова заявил, что адвокат сам навязался актёру

Утверждается, что свой немалый гонорар юрист взял ещё на стадии предварительного расследования.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. После приговора актёр заявил, что Пашаев "подставил его на восемь лет".

"Не помню, когда было снято". Пашаев прокомментировал видео, где он полуголый танцует под "Мурку"

Адвокат Ефремова отметил, что на кадрах он весит почти на 10 килограммов больше, чем сейчас, а похудел давно.

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