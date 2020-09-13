"Глупость и грязь". Пашаев ответил на сообщения об 11-миллионном гонораре от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал появившуюся в прессе информацию о гонораре в 11 миллионов рублей, якобы полученном от его клиента, актёра Михаила Ефремова. Источник ТАСС в окружении артиста утверждал, что деньги юрист взял ещё на стадии предварительного расследования дела об аварии в центре Москвы, в которой погиб человек.

— Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймёте, что было на самом деле, — заявил Пашаев в беседе с "Комсомольской правдой".

Ранее адвокат говорил, что защищал Ефремова в суде бесплатно. Юрист потерпевшей стороны Анна Бутырина рассказывала, что услуги Пашаева стоят, по разным оценкам, около десяти миллионов рублей.