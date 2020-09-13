Соловьёв раскритиковал Охлобыстина, допустившего "разложение личности" Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире шоу "Соловьёв LIVE" раскритиковал российского актёра Ивана Охлобыстина за бездействие и отсутствие помощи своему другу и коллеге Михаилу Ефремову, которого надо было спасать от "разложения личности".
"Мне крайне тяжело". Пашаев ответил, считает ли своим провалом суровый приговор ЕфремовуЮрист уверен, что обычному гражданину вынесли бы более мягкий вердикт.
— Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека, — сказал он.
При этом он отметил, что считает Охлобыстина не только замечательным актёром, но и человеком. В то же время Соловьёв резко критикует и остальное окружение осуждённого Ефремова, которое знало о ситуации и не вмешалось.
"Не помню, когда было снято". Пашаев прокомментировал видео, где он полуголый танцует под "Мурку"Адвокат Ефремова отметил, что на кадрах он весит почти на 10 килограммов больше, чем сейчас, а похудел давно.
— Вы же все соучастники. Вы все, которые его отмазывали, которые делали вид, что всё нормально. У вас на глазах произошло абсолютное разложение личности, — с уверенностью сказал ведущий.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации в размере 800 тысяч рублей. После приговора Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его на восемь лет".