Соловьёв раскритиковал Охлобыстина, допустившего "разложение личности" Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире шоу "Соловьёв LIVE" раскритиковал российского актёра Ивана Охлобыстина за бездействие и отсутствие помощи своему другу и коллеге Михаилу Ефремову, которого надо было спасать от "разложения личности".

— Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека, — сказал он.

При этом он отметил, что считает Охлобыстина не только замечательным актёром, но и человеком. В то же время Соловьёв резко критикует и остальное окружение осуждённого Ефремова, которое знало о ситуации и не вмешалось.

— Вы же все соучастники. Вы все, которые его отмазывали, которые делали вид, что всё нормально. У вас на глазах произошло абсолютное разложение личности, — с уверенностью сказал ведущий.