Заходы кораблей ВМФ России в порты Кипра озаботили Помпео

— Я выразил озабоченность американской стороны в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами [российских военных кораблей] в порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии, и мы попросили рассмотреть, мы попросили Кипр и президента учесть наши опасения, — приводит сайт внешнеполитического ведомства США слова дипломата.