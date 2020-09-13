Заходы кораблей ВМФ России в порты Кипра озаботили Помпео

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. В ходе беседы он выразил озабоченность заходом военных кораблей ВМФ России в порты островного государства.
— Я выразил озабоченность американской стороны в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами [российских военных кораблей] в порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии, и мы попросили рассмотреть, мы попросили Кипр и президента учесть наши опасения, — приводит сайт внешнеполитического ведомства США слова дипломата.
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Каких-либо доказательств правдивости своих утверждений Помпео не привёл. Ранее российский посол в Республике Кипр Николай Осадчий сообщил о стремлении Вашингтона поссорить Москву и Никосию. Дипломат напомнил, что американские военные находятся на территории Сирии незаконно, тогда как российский контингент присутствует по приглашению легитимных властей республики.
Напомним, в августе Сирия одобрила расширение российской авиабазы Хмеймим.