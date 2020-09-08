Россия и Кипр подписали протокол об изменениях в налоговом соглашении

Россия и Кипр подписали протокол, согласно которому вносятся изменения в налоговое соглашение двух стран. Документ был принят на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом республики Никосом Анастасиадисом и главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом. В ней также приняли участие статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис.

— Сегодня был подписан важный документ. <...> Соглашение было заключено ещё в 1998 году, и, конечно, назрела необходимость его модернизировать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании и граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу, — отметил Лавров.

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно протоколу, вводится налог в размере 15% на дивиденды, которые перечисляются из одной страны в другую. В России рассчитывают, что данная мера позволит дополнительно направлять в бюджет 130–150 миллиардов рублей в год.