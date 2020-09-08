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Появилось первое видео с Загитовой в роли ведущей "Ледникового периода"

Олимпийская чемпионка работает в паре с Алексеем Ягудиным.

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Алина Загитова стала новой ведущей шоу "Ледниковый период". Первый канал официально подтвердил участие в проекте олимпийской чемпионки, выложив видео с репетиции, где Загитова работает в паре с Алексеем Ягудиным.

У нас для вас новость: ведущими нового сезона проекта "Ледниковый период" стали Алексей Ягудин и Алина Загитова! Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда? — гласит подпись в инстаграм-аккаунте проекта.

12 и 13 сентября Загитова должна принять участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, после которых определится, будет ли фигуристка соревноваться в этом сезоне.

Сбежала от Тутберидзе к Бузовой. Загитова только поступила на журфак, а уже стала ведущей

Алину Загитову вот-вот представят в роли ведущей нового сезона популярного шоу "Ледниковый период". Это означает, что никакого возвращения в большой спорт от олимпийской чемпионки ждать уже не стоит: ей просто-напросто некогда.

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