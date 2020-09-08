Появилось первое видео с Загитовой в роли ведущей "Ледникового периода"

Алина Загитова стала новой ведущей шоу "Ледниковый период". Первый канал официально подтвердил участие в проекте олимпийской чемпионки, выложив видео с репетиции, где Загитова работает в паре с Алексеем Ягудиным.
— У нас для вас новость: ведущими нового сезона проекта "Ледниковый период" стали Алексей Ягудин и Алина Загитова! Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда? — гласит подпись в инстаграм-аккаунте проекта.
12 и 13 сентября Загитова должна принять участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, после которых определится, будет ли фигуристка соревноваться в этом сезоне.