Появилось первое видео с Загитовой в роли ведущей "Ледникового периода"

— У нас для вас новость: ведущими нового сезона проекта "Ледниковый период" стали Алексей Ягудин и Алина Загитова! Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда? — гласит подпись в инстаграм-аккаунте проекта.