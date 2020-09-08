Пять очков Кучерова помогли "Тампе" разобраться с "Айлендерс"

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли со счётом 8:2 разгромили команду "Нью-Йорк Айлендерс". По две шайбы в составе "молний" забросили Брейден Поинт и Янни Гурд, по разу отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Ондржей Палат и российский нападающий Никита Кучеров. Для Кучерова этот гол стал 34-м в плей-офф Кубка Стэнли, что делает Никиту лучшим снайпером клуба в играх на вылет. Ранее рекорд принадлежал канадцу Мартену Сен-Луи (33 гола).
You're witnessing Tampa Bay Lightning franchise playoff history right here. pic.twitter.com/KHdlJxwHJD— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 8, 2020
Помимо гола Кучеров оформил ассистентский покер и впервые в карьере набрал пять очков за один матч в плей-офф Кубка Стэнли.
MAC TRUCK COMING THROUGH 🚚 pic.twitter.com/bmfNiiWF01— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 8, 2020
Одной результативной передачей отметился партнёр Кучерова защитник Михаил Сергачёв, голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 23 сейва.
Таким образом, "Тампа" одерживает первую победу в полуфинальном противостоянии с "Айлендерс" и выходит вперёд в серии 1-0. Игра под номером два между соперниками состоится 10 сентября.
НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал
"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 8:2 (3:1; 2:0; 3:1), в серии 1-0