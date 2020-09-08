Пять очков Кучерова помогли "Тампе" разобраться с "Айлендерс"

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли со счётом 8:2 разгромили команду "Нью-Йорк Айлендерс". По две шайбы в составе "молний" забросили Брейден Поинт и Янни Гурд, по разу отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Ондржей Палат и российский нападающий Никита Кучеров. Для Кучерова этот гол стал 34-м в плей-офф Кубка Стэнли, что делает Никиту лучшим снайпером клуба в играх на вылет. Ранее рекорд принадлежал канадцу Мартену Сен-Луи (33 гола).