Война началась. Тутберидзе уделала Плющенко в первой битве нового сезона

Первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров — звучит как не самый статусный турнир. Однако он заслуживает внимания по ряду причин. Во-первых, на нём выступают будущие звёзды: сегодня им по 12–13 лет, а уже завтра они будут разыгрывать олимпийские медали. Во-вторых, эти юные таланты творят невозможное: среди девушек сразу три участницы исполняют четверные прыжки. В-третьих, это первый за полгода турнир в фигурном катании, который даёт надежду, что соревновательному сезону всё же быть! И в-четвёртых, это первая встреча тренерских штабов Плющенко и Тутберидзе после скандальной эпопеи с переходами Александры Трусовой и Алёны Косторной.

Самих главных тренеров у бортиков, правда, не было. Этери Тутберидзе отправила на турнир Сергея Дудакова, а Евгений Плющенко — Сергея Розанова, того самого специалиста, который покинул "Хрустальный" вместе с Александрой Трусовой. Однако никакого ножа, чтобы резать напряжение, не потребовалось: два Сергея вполне себе дружелюбно общались между прокатами своих подопечных.

И если у бортиков всё было спокойно, то на льду было по-настоящему жарко. За главные награды бились представительницы трёх разных школ: в битву "Ангелов Плющенко" и "Хрустального" вмешалась ещё и фигуристка из ЦСКА. Вероника Жилина, Софья Акатьева и Елизавета Берестовская порадовали публику (а на трибунах даже собралась небольшая толпа) четверными прыжками — такого не увидишь даже среди взрослых спортсменок, ведь подобным арсеналом мало кто владеет.

В итоге ученица Плющенко Вероника Жилина исполнила четверной тулуп, подопечная Тутберидзе Софья Акатьева ответила тем же (но с ошибкой) и добавила к этому тройной аксель, представительница школы ЦСКА Елизавета Берестовская тоже выдала тулуп в четыре оборота. Но это всё было в произвольной программе. Итоговая же победа досталась Акатьевой, которая создала себе мощный задел ещё по итогам короткой программы за счёт мощного каскада тройной аксель — тройной тулуп.

Софья Акатьева ("Хрустальный") — 210,21 Вероника Жилина ("Ангелы Плющенко") — 196,92 Елизавета Берестовская (ЦСКА) — 195,52

Акатьевой — всего 13 лет, однако она уже готова соревноваться со взрослыми спортсменками. Фигуристка рассказала, что активно наблюдает за работой на тренировках двукратной чемпионки России Анны Щербаковой.

Очень хочу уже посоревноваться со взрослыми, с Аней Щербаковой. Для меня идеал — девочки из нашей группы. Мне очень нравится, как Аня Щербакова прыгает четверные. Если говорить про программы, то мой идеал — это четверной тулуп и тройной аксель в программе Софья Акатьева Победительница первенства Москвы среди юниоров

А эксперты уже видят в Акатьевой новую звезду фигурного катания, которая даже будет способна затмить нынешнюю приму российской сборной и действующую чемпионку Европы Алёну Косторную.

— Мы Алёну Косторную всё время отмечали как сбалансированную фигуристку, а теперь мы можем оценивать и Софью Акатьеву, и её не меньший потенциал. Он реально ни в коем случае не ниже, чем у Косторной. У человека есть всё, чтобы быть яркой звездой в фигурном катании. Акатьева была вне конкуренции на этом турнире. Есть она и есть все остальные. Это моё мнение. Налицо — качественная работа и спортсменки, и тренерского штаба, — цитирует РИА "Новости" заслуженного тренера России Инну Гончаренко.

Однако нельзя сбрасывать со счетов и Веронику Жилину, которая тоже показала достойный результат. Евгений Плющенко и вовсе назвал прокат своей ученицы чемпионским, несмотря на то, что в итоговом протоколе она оказалась второй.

— Сезон открыт чемпионским прокатом Вероники Жилиной! Четверной тулуп был достойный! Ника, ты — боец! — написал двукратный олимпийский чемпион.