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В Калифорнии неизвестный расстрелял автомобиль с полицейскими — видео

В тяжёлом состоянии пострадавшие доставлены в больницу.

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Видео © Twitter / LA County Sheriffs

В США неизвестный с оружием напал на полицейский патруль. Мужчина расстрелял автомобиль, в котором находились два заместителя шерифа городского округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.

Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне (город в округе Лос-Анджелес. — Прим. Лайфа) и были доставлены в местную больницу. Они оба продолжают бороться за свою жизнь, — говорится в сообщении.

В Канаде пять человек погибли при стрельбе из-за семейной ссоры

В доме, где произошла трагедия, проживала пара учителей с четырьмя детьми.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина вплотную подходит к припаркованному полицейскому автомобилю, делает несколько выстрелов и убегает. Отмечается, что оба полицейских выжили, но находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики. Личность нападавшего пока не установлена.

Ранее Лайф рассказывал, что в Торонто неизвестные открыли стрельбу по посетителям местной пекарни. В результате инцидента пострадало шесть человек.

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