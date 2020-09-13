В Калифорнии неизвестный расстрелял автомобиль с полицейскими — видео

Видео © Twitter / LA County Sheriffs

В США неизвестный с оружием напал на полицейский патруль. Мужчина расстрелял автомобиль, в котором находились два заместителя шерифа городского округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.

— Два наших заместителя шерифа получили огнестрельные ранения в Комптоне (город в округе Лос-Анджелес. — Прим. Лайфа) и были доставлены в местную больницу. Они оба продолжают бороться за свою жизнь, — говорится в сообщении.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина вплотную подходит к припаркованному полицейскому автомобилю, делает несколько выстрелов и убегает. Отмечается, что оба полицейских выжили, но находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики. Личность нападавшего пока не установлена.