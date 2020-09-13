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Учёные из США доказали влияние вейпов на развитие рака груди

Они провели эксперимент на грызунах.

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Учёные подтвердили, что курение вейпов повышает риск развития рака груди. Специалисты из Принстона, Йеля и Университета Джонса Хопкинса уверены, что благоприятная для опухолей среда появляется благодаря парам от электронных сигарет, пишет Daily Mail.

Для подтверждения своих догадок исследователи поставили эксперимент на мышах. Одна группа грызунов находилась в помещении с парами вейпа, другая — на открытом воздухе. Далее и тем, и другим мышам сделали уколы с клетками рака молочной железы. Опухоли у первой группы спустя несколько недель росли гораздо быстрее. У них также был обнаружен высокий риск развития метастазов.

Рак, инсульты и мутации. Как вейпы убивают организм

Споры вокруг безопасности электронных сигарет бушуют уже не первый год. Исследователи то пытаются запретить парение вейпов, то выступают за отмену ограничений. Лайф разбирался, какие болезни можно заработать из-за любви к сладкому дыму.

Ранее специалисты Стэнфордского университета пришли к выводу, что вейпы увеличивают риск заражения коронавирусом.

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