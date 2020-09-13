Учёные из США доказали влияние вейпов на развитие рака груди

Учёные подтвердили, что курение вейпов повышает риск развития рака груди. Специалисты из Принстона, Йеля и Университета Джонса Хопкинса уверены, что благоприятная для опухолей среда появляется благодаря парам от электронных сигарет, пишет Daily Mail .

Для подтверждения своих догадок исследователи поставили эксперимент на мышах. Одна группа грызунов находилась в помещении с парами вейпа, другая — на открытом воздухе. Далее и тем, и другим мышам сделали уколы с клетками рака молочной железы. Опухоли у первой группы спустя несколько недель росли гораздо быстрее. У них также был обнаружен высокий риск развития метастазов.