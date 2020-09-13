Жителям Иркутска разослали фейковые письма о повышении тарифов на электроэнергию

Некоторые жители Иркутска получили уведомления с логотипом "Иркутскэнергосбыта" о повышении тарифов на электроэнергию в четыре раза. Авторы письма рекомендовали горожанам сократить потребление энергии в целях экономии. Многие поняли, что речь идёт о предвыборном фейке, отмечает информационная служба "Вести-Иркутск".

На письме не было официальной подписи и печати, несмотря на это, часть жителей восприняла послание всерьёз. Генеральный директор "Иркутскэнерго" Олег Причко подтвердил, что разосланные письма являются фейком.

— Никаких повышений и тем более в четыре раза точно не предполагается. Тарифы для населения устанавливаются государством. Есть специальная процедура. Действуют они по федеральному законодательству не менее одного года, — сказал он.

Причко добавил, что тарифы были установлены "только что", поэтому "говорить в принципе не о чем".

Напомним, в России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.