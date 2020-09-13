Жителям Иркутска разослали фейковые письма о повышении тарифов на электроэнергию

Некоторые жители Иркутска получили уведомления с логотипом "Иркутскэнергосбыта" о повышении тарифов на электроэнергию в четыре раза. Авторы письма рекомендовали горожанам сократить потребление энергии в целях экономии. Многие поняли, что речь идёт о предвыборном фейке, отмечает информационная служба "Вести-Иркутск".
На письме не было официальной подписи и печати, несмотря на это, часть жителей восприняла послание всерьёз. Генеральный директор "Иркутскэнерго" Олег Причко подтвердил, что разосланные письма являются фейком.
— Никаких повышений и тем более в четыре раза точно не предполагается. Тарифы для населения устанавливаются государством. Есть специальная процедура. Действуют они по федеральному законодательству не менее одного года, — сказал он.
Политологи предложили ввести административные штрафы за фейки о выборахЭксперты отмечают рост доверия российского общества к избирательному процессу.
Причко добавил, что тарифы были установлены "только что", поэтому "говорить в принципе не о чем".
Напомним, в России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.