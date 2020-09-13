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Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Приморье помогут с покупкой новых квартир

Ремонт самого дома закончится к Новому году.

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Фото © LIFE

Жильцы дома в селе Вознесенка Приморского края, чьи квартиры получили повреждения в результате взрыва, получат сертификаты на покупку нового жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стало известно, что ещё сжёг житель Приморья до взрыва в его квартире

Причины его поступка пока не известны.

Людям, у которых пострадало имущество, будет оказана материальная помощь. Предметами первой необходимости обеспечит глава муниципалитета, — отмечается в сообщении.

Как заявил глава Приморья Олег Кожемяко, в ближайшее время экспертная комиссия оценит ущерб, после чего обитателям уцелевших квартир разрешат заселиться домой. Полностью ремонтные работы завершатся до Нового года.

Напомним, взрыв в Вознесенке прогремел на втором этаже многоквартирного дома. Никто из жильцов не пострадал, конструкция частично обрушилась. Позже под завалами нашли тело хозяина жилища.

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