Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Приморье помогут с покупкой новых квартир

Жильцы дома в селе Вознесенка Приморского края, чьи квартиры получили повреждения в результате взрыва, получат сертификаты на покупку нового жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— Людям, у которых пострадало имущество, будет оказана материальная помощь. Предметами первой необходимости обеспечит глава муниципалитета, — отмечается в сообщении.

Как заявил глава Приморья Олег Кожемяко, в ближайшее время экспертная комиссия оценит ущерб, после чего обитателям уцелевших квартир разрешат заселиться домой. Полностью ремонтные работы завершатся до Нового года.