Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Приморье помогут с покупкой новых квартир

Жильцы дома в селе Вознесенка Приморского края, чьи квартиры получили повреждения в результате взрыва, получат сертификаты на покупку нового жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Стало известно, что ещё сжёг житель Приморья до взрыва в его квартиреПричины его поступка пока не известны.
— Людям, у которых пострадало имущество, будет оказана материальная помощь. Предметами первой необходимости обеспечит глава муниципалитета, — отмечается в сообщении.
Как заявил глава Приморья Олег Кожемяко, в ближайшее время экспертная комиссия оценит ущерб, после чего обитателям уцелевших квартир разрешат заселиться домой. Полностью ремонтные работы завершатся до Нового года.
Напомним, взрыв в Вознесенке прогремел на втором этаже многоквартирного дома. Никто из жильцов не пострадал, конструкция частично обрушилась. Позже под завалами нашли тело хозяина жилища.