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Стало известно, что ещё сжёг житель Приморья до взрыва в его квартире

Причины его поступка пока не известны.

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Фото © LIFE

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Житель села Вознесенка в Приморском крае, в квартире которого прогремел мощный взрыв, незадолго до этого сжёг ещё два объекта недвижимости. Об этом Лайфу рассказали соседи мужчины.

По их словам, сперва сосед сжёг расположенный неподалёку сарай. А затем огнём оказался охвачен уже гараж. Причём, как видно на представленных кадрах, горело помещение вместе со стоящим в нём автомобилем.

Ранее Лайф сообщал, что жилой дом, в котором произошёл взрыв, частично обрушился, на месте обнаружено тело одного человека.

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