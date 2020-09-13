Стало известно, что ещё сжёг житель Приморья до взрыва в его квартире

Житель села Вознесенка в Приморском крае, в квартире которого прогремел мощный взрыв, незадолго до этого сжёг ещё два объекта недвижимости. Об этом Лайфу рассказали соседи мужчины.

По их словам, сперва сосед сжёг расположенный неподалёку сарай. А затем огнём оказался охвачен уже гараж. Причём, как видно на представленных кадрах, горело помещение вместе со стоящим в нём автомобилем.