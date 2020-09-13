У нападающего "Ниццы" обокрали дом и угнали Porsche

Игрок французского футбольного клуба "Ницца" и сборной Дании Каспер Дольберг стал жертвой угона автомобиля и ограбления своей квартиры, пока был на сборах национальной команды. Об этом сообщает L'Equipe.
В Забайкалье 23-летний Робин Гуд украл 800 тысяч рублей и раздал их нуждающимсяМужчина признался, что пошёл на преступление, увидев горящий свет в окне торгового центра.
По данным издания, первоначально злоумышленники завладели только Porsche форварда, который был припаркован в аэропорту города Ницца. Затем благодаря ключам от дома, которые Дольберг оставил в машине, им удалось пробраться уже в его жилище.
Там преступникам удалось поживиться несколькими мобильными телефонами, а также двумя тысячами евро наличными.
Стоит отметить, что год назад Дольберг уже становился жертвой ограбления, когда заявил в полицию о пропаже часов стоимостью 70 тысяч евро. Тогда выяснилось, что похитителем был одноклубник футболиста.