В Еврейской АО явка на выборы достигла почти 60 процентов

Явка на избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), где проходят выборы главы региона, на 10:00 (03:00 мск) составила почти 60 процентов. Об этом РИА "Новости" сообщили в областной избирательной комиссии.

В 8:00 в воскресенье (01:00 мск) в Еврейской АО открылось 183 избирательных участка. Из них 182 являются постоянными, ещё один — временный, он организован на базе областной больницы в Биробиджане.

— Явка на участки на 10 утра (03:00 мск) составила 59,49%, — отметили в избиркоме региона.

Добавим, что два предыдущих дня в ЕАО, как и по всей России, проходило досрочное голосование.

— К единому дню голосования 13 сентября регион подошёл с явкой в 57,89%. Именно столько избирателей уже выразили своё волеизъявление на дому или в придомовом голосовании, — уточнили в правительстве области.

Стоит отметить, что на пост губернатора Еврейской АО претендует пять кандидатов: Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), Владимир Дудин ("Справедливая Россия"), Борис Тихонов ("Родина"), Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости) и Роман Куземский ("Патриоты России").