В Еврейской АО явка на выборы достигла почти 60 процентов

Явка на избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), где проходят выборы главы региона, на 10:00 (03:00 мск) составила почти 60 процентов. Об этом РИА "Новости" сообщили в областной избирательной комиссии.
В 8:00 в воскресенье (01:00 мск) в Еврейской АО открылось 183 избирательных участка. Из них 182 являются постоянными, ещё один — временный, он организован на базе областной больницы в Биробиджане.
На Камчатке явка на избирательные участки превысила 25 процентовКроме того, в ходе досрочного голосования свой выбор сделала четверть граждан края.
— Явка на участки на 10 утра (03:00 мск) составила 59,49%, — отметили в избиркоме региона.
Добавим, что два предыдущих дня в ЕАО, как и по всей России, проходило досрочное голосование.
— К единому дню голосования 13 сентября регион подошёл с явкой в 57,89%. Именно столько избирателей уже выразили своё волеизъявление на дому или в придомовом голосовании, — уточнили в правительстве области.
Стоит отметить, что на пост губернатора Еврейской АО претендует пять кандидатов: Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), Владимир Дудин ("Справедливая Россия"), Борис Тихонов ("Родина"), Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости) и Роман Куземский ("Патриоты России").
В России начался единый день голосованияПервые участки в стране открылись на Камчатке, где выбирают главу региона, а также на Чукотке, где станут известны имена глав шести сёл.
Уточняется, что жители труднодоступных сёл Еврейской автономной области и те, кто несёт службу на отдалённых погранзаставах, начали голосовать на выборах губернатора региона с 8 сентября.