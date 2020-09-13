СМИ: Американская компания помогала властям Белоруссии в блокировке сайтов во время выборов

Агентство Bloomberg сообщило, что американская компания Sandvine якобы предоставляла властям Белоруссии технологии для блокировки интернет-сайтов в республике в период проведения выборов президента страны. Об этом издание рассказало, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, представители фирмы из Штатов лично встречались с членами белорусского руководства, после чего доставили в Минск специальное оборудование.

При этом ни в компании Sandvine, ни в МВД Белоруссии эту информацию Bloomberg комментировать не стали.

Отметим, что проблемы с интернет-связью начались по всей стране во время выборов главы государства 9 августа. Среди прочего из-за плохого сигнала часто не работали сайты, поисковые системы, с перебоями работали мессенджеры. 12 августа работа мобильного интернета и социальных сетей в Минске возобновилась.

В Министерстве связи и информатизации Белоруссии заявляли, что в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети Интернет у абонентов в связи со множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".

Кроме того, один из мобильных операторов страны — A1 — снижал пропускную способность своей 3G-сети в белорусской столице. Уточнялось, что это было сделано по требованию госорганов для обеспечения национальной безопасности. Позже оператор сообщал о восстановлении доступа в Интернет.

Также была информация о том, что власти страны ограничили доступ к ряду сайтов политических движений и медиапорталов. По некоторым данным, тогда в список попало более 70 ресурсов, в том числе и сайты популярных VPN-сервисов.