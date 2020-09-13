СМИ назвали шесть способов для Германии отказаться от "Северного потока — 2"

Строительство газопровода "Северный поток — 2" почти завершено, однако у Германии ещё есть варианты не допустить этого, потерпев незначительные потери. Об этом говорится в статье Politico.

— Германия может легко расслабиться, позволить другим делать грязную работу и наблюдать, как незаконченный "Северный поток — 2" медленно будет разрушаться в ледяной Балтике, — говорится в материале.

По версии автора статьи, Берлин мог бы "надавить" на надзорные органы, чтобы они отменили свои разрешения на строительство, однако это может грозить судебным иском. Более щадящим для немецкого правительства мог бы стать "пересмотр" того, как идут судебные процессы строителей газопровода с природоохранными организациями.

Третьим путём для Германии может стать введение национального ограничения на импорт российского газа. Ещё два варианта предполагают активное участие Германии в поддержке "общих" санкций от ЕС или США.

При этом шестой вариант предполагает, что реализации проекта можно будет помешать уже после его завершения, создав "множество проблем" на этапе получения лицензии на работу.