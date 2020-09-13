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В Москве 13 сентября ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь

Ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов со знаком плюс.

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В российской столице в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь. Температура днём в Москве поднимется до 18–20 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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В дневное время температура будет ниже 15 градусов тепла.

В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 10 градусов. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, временами с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 16–21 градуса тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся до семи градусов выше нуля.

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Длинным этот период, по словам метеоролога, в нынешнем году не будет.

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