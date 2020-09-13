В Москве 13 сентября ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой дождь

В российской столице в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт кратковременный дождь. Температура днём в Москве поднимется до 18–20 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 10 градусов. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, временами с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст.