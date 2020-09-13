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Сильный пожар на крыше многоэтажки в Краснодаре локализован

Его площадь достигла более четырёх тысяч квадратных метров.

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В Краснодаре пожарным удалось локализовать крупное возгорание на последних этажах многоэтажного жилого дома на улице Российской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Стало известно, что ещё сжёг житель Приморья до взрыва в его квартире

Причины его поступка пока не известны.

В 05:30 пожар локализован на 4,4 тысячи квадратных метров, — приводит агентство текст сообщения.

Как рассказал журналистам заместитель главы города Андрей Дорошев, дом не был газифицирован, а в настоящий момент в связи с пожаром отключён от электричества и водоснабжения.

Напомним, пожар начался в 2:14, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Вскоре площадь увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Было эвакуировано около 300 жильцов, Лайф публиковал видео с места событий.

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