Сильный пожар на крыше многоэтажки в Краснодаре локализован

В Краснодаре пожарным удалось локализовать крупное возгорание на последних этажах многоэтажного жилого дома на улице Российской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Стало известно, что ещё сжёг житель Приморья до взрыва в его квартиреПричины его поступка пока не известны.
— В 05:30 пожар локализован на 4,4 тысячи квадратных метров, — приводит агентство текст сообщения.
Как рассказал журналистам заместитель главы города Андрей Дорошев, дом не был газифицирован, а в настоящий момент в связи с пожаром отключён от электричества и водоснабжения.
Напомним, пожар начался в 2:14, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Вскоре площадь увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Было эвакуировано около 300 жильцов, Лайф публиковал видео с места событий.