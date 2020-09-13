Сильный пожар на крыше многоэтажки в Краснодаре локализован

В Краснодаре пожарным удалось локализовать крупное возгорание на последних этажах многоэтажного жилого дома на улице Российской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

— В 05:30 пожар локализован на 4,4 тысячи квадратных метров, — приводит агентство текст сообщения.

Как рассказал журналистам заместитель главы города Андрей Дорошев, дом не был газифицирован, а в настоящий момент в связи с пожаром отключён от электричества и водоснабжения.