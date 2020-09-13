В России назвали самый популярный подержанный автомобиль в 2020 году

В России самым популярным автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года стал Ford Focus. Об этом пишет агентство "Автостат".

По их данным, за этот период российские автовладельцы приобрели 77,6 тысячи таких подержанных автомобилей. В первую тройку по продажам на вторичном рынке также вошли отечественная Lada 2114 (её купили 76,7 тысячи россиян) и Hyundai Solaris (продано 70,1 тысячи экземпляров).

Кроме того, как утверждается, за последние два месяца в РФ Hyundai Solaris потеснил Lada 2114 на вторичном рынке, отечественная машина заняла только четвёртую строчку за указанный период. На третьем месте в рейтинге за июль и август расположился автомобиль KIA Rio.