Пожар в жилом доме в Краснодаре ликвидирован

Видео © LIFE
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на последних этажах многоэтажного жилого дома на улице Российской в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
— В 6:00 мск [объявлена] ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.
Жилой дом в Приморье частично обрушился после взрыва в одной из квартир, погиб один человекЧто стало причиной случившегося, предстоит выяснить.
При этом замглавы города по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, информационных технологий и гражданской защиты Андрей Дорошев отметил, что дом не газифицирован, в связи с сильным пожаром были также отключены свет и вода.
В свою очередь, начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Олег Волынкин рассказал, что, по предварительной версии, пожар в доме начался из-за неосторожного обращения с огнём. По его словам, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже, всего пострадало 88 квартир.
— Полностью весь восьмой этаж сгорел, по периметру всего здания — оно буквой П, — подчеркнул Волынкин.
Стало известно, что ещё сжёг житель Приморья до взрыва в его квартиреПричины его поступка пока не известны.
Напомним, пожар начался в 2:14, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Вскоре площадь увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Было эвакуировано около 300 жильцов, Лайф публиковал видео с места событий. Позже стало известно, что пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратных метра.