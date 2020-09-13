Пожар в жилом доме в Краснодаре ликвидирован

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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на последних этажах многоэтажного жилого дома на улице Российской в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

— В 6:00 мск [объявлена] ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.

При этом замглавы города по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, информационных технологий и гражданской защиты Андрей Дорошев отметил, что дом не газифицирован, в связи с сильным пожаром были также отключены свет и вода.

В свою очередь, начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Олег Волынкин рассказал, что, по предварительной версии, пожар в доме начался из-за неосторожного обращения с огнём. По его словам, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже, всего пострадало 88 квартир.

— Полностью весь восьмой этаж сгорел, по периметру всего здания — оно буквой П, — подчеркнул Волынкин.