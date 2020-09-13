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Более 40 жильцов дома в Краснодаре, где произошёл крупный пожар, разместили в одной из школ города

Всем им будет предоставлено горячее питание и питьевая вода.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

42 жильца дома по улице Российской в Краснодаре временно размещены в одной из школ города после крупного ночного пожара, площадь которого составила более четырёх тысяч квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Отмечается, что всем находящимся в школе № 66 будет предоставлено горячее питание и питьевая вода. В дальнейшем они будут размещены в гостинице "Кавказ". При этом остальные жильцы от размещения отказались.

Также отмечается, что дом 267/6 по улице Российской был построен в 2011 году и находится под управлением УК "Ремстройсервис".

Пожар в жилом доме в Краснодаре ликвидирован

По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Напомним, пожар начался в 2:14, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Вскоре площадь увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Позже стало известно, что пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратов.

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