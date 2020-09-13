Более 40 жильцов дома в Краснодаре, где произошёл крупный пожар, разместили в одной из школ города

42 жильца дома по улице Российской в Краснодаре временно размещены в одной из школ города после крупного ночного пожара, площадь которого составила более четырёх тысяч квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Отмечается, что всем находящимся в школе № 66 будет предоставлено горячее питание и питьевая вода. В дальнейшем они будут размещены в гостинице "Кавказ". При этом остальные жильцы от размещения отказались.

Также отмечается, что дом 267/6 по улице Российской был построен в 2011 году и находится под управлением УК "Ремстройсервис".