В США девушка поссорилась с парнем, и он застрелил её прямо в ТЦ — видео

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В американском городе Мишуока, штат Индиана, в результате стрельбы в торговом центре была убита 23-летняя Делейни Кросби. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации журналистов, стрелок во время ссоры с девушкой неожиданно достал пистолет и произвёл выстрел, после чего в помещении началась паника, все посетители выбежали.

Прибывшие на место полицейские обнаружили только тело убитой, а личность подозреваемого пока не установлена. В настоящий момент правоохранители пытаются выяснить это, изучая записи с камер наблюдения.