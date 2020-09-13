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В США девушка поссорилась с парнем, и он застрелил её прямо в ТЦ — видео

Личность нападавшего устанавливается.

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Видео © Тwitter / No Name

В американском городе Мишуока, штат Индиана, в результате стрельбы в торговом центре была убита 23-летняя Делейни Кросби. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Сообщается, что злоумышленник также направил пистолет в инспектора ДПС.

По информации журналистов, стрелок во время ссоры с девушкой неожиданно достал пистолет и произвёл выстрел, после чего в помещении началась паника, все посетители выбежали.

Прибывшие на место полицейские обнаружили только тело убитой, а личность подозреваемого пока не установлена. В настоящий момент правоохранители пытаются выяснить это, изучая записи с камер наблюдения.

Ранее Лайф сообщал, что в Канаде семейная ссора переросла в перестрелку, в которой погибло пять человек.

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