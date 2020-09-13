Пожар в краснодарской многоэтажке полностью ликвидировали

В Краснодаре в 7:43 мск полностью ликвидировали пожар, который произошёл в жилом доме на Российской улице. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В тушении возгорания принимали участие 214 человек и 63 единицы техники, ситуация находится на особом контроле ведомства. По данным МЧС, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнём. Из дома было эвакуировано 300 человек, никто из них не пострадал.