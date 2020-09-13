Пожар в краснодарской многоэтажке полностью ликвидировали

В Краснодаре в 7:43 мск полностью ликвидировали пожар, который произошёл в жилом доме на Российской улице. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В тушении возгорания принимали участие 214 человек и 63 единицы техники, ситуация находится на особом контроле ведомства. По данным МЧС, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнём. Из дома было эвакуировано 300 человек, никто из них не пострадал.
Площадь пожара на крыше многоэтажки в Краснодаре выросла до 2,5 тысячи квадратов — видеоЭвакуировано около 300 жильцов.
Напомним, пожар в Краснодаре начался в 2:14 мск, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Вскоре площадь увеличилась до двух с половиной тысяч квадратных метров. Позже стало известно, что пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратов. 42 жильца дома, где произошло возгорание, были размещены в одной из школ города.