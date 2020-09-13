КПРФ в Приангарье обвинили в агитационных фейках

В Иркутской области коммунистов обвинили в попытке "пойти во все тяжкие" и запугать жителей региона фейковыми сообщениями о планах якобы повысить тарифы на электроэнергию в четыре раза после выборов. Об этом сообщает телеграм-канал "Неколчак".

— Коммунисты были вынуждены действовать втёмную и раскидывать фейки за день до 13 сентября с единственной целью — чтобы люди протестно проголосовали, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тема тарифов и раньше поднималась, однако, после того как врио губернатора области Игорь Кобзев заявил о сохранении расценок на энергию на прежнем уровне, её не удалось раскрутить.

Фейк продолжают распространять, несмотря на тот факт, что "Иркутскэнергосбыт" на своём сайте опубликовал обращение к жителям города, в котором опроверг правдивость подобных заявлений.