КПРФ в Приангарье обвинили в агитационных фейках

В Иркутской области коммунистов обвинили в попытке "пойти во все тяжкие" и запугать жителей региона фейковыми сообщениями о планах якобы повысить тарифы на электроэнергию в четыре раза после выборов. Об этом сообщает телеграм-канал "Неколчак".
В Сети подробно проследили, как создавались фейки о выборах в Иркутской областиРанее пост о якобы массовой скупке голосов за врио губернатора получил большое количество просмотров.
— Коммунисты были вынуждены действовать втёмную и раскидывать фейки за день до 13 сентября с единственной целью — чтобы люди протестно проголосовали, — говорится в сообщении.
Жителям Иркутска разослали фейковые письма о повышении тарифов на электроэнергиюГлава "Иркутскэнерго" заверил, что подобные сообщения являются ложными.
Отмечается, что тема тарифов и раньше поднималась, однако, после того как врио губернатора области Игорь Кобзев заявил о сохранении расценок на энергию на прежнем уровне, её не удалось раскрутить.
"Смотрим в одном направлении". Коммунисты начали сотрудничать с врио главы Иркутской области, не дожидаясь итогов выборов — видеоИгорь Кобзев и депутат от КПРФ вместе проинспектировали ход работ по благоустройству Иркутска.
Фейк продолжают распространять, несмотря на тот факт, что "Иркутскэнергосбыт" на своём сайте опубликовал обращение к жителям города, в котором опроверг правдивость подобных заявлений.
Ранее Лайф сообщал, что жители Ульяновской области пожаловались на СМС с агитацией от КПРФ накануне выборов.