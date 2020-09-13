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КПРФ в Приангарье обвинили в агитационных фейках

Таким образом партия пытается побудить людей голосовать "протестно".

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

В Иркутской области коммунистов обвинили в попытке "пойти во все тяжкие" и запугать жителей региона фейковыми сообщениями о планах якобы повысить тарифы на электроэнергию в четыре раза после выборов. Об этом сообщает телеграм-канал "Неколчак".

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Ранее пост о якобы массовой скупке голосов за врио губернатора получил большое количество просмотров.

Коммунисты были вынуждены действовать втёмную и раскидывать фейки за день до 13 сентября с единственной целью — чтобы люди протестно проголосовали, — говорится в сообщении.

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Глава "Иркутскэнерго" заверил, что подобные сообщения являются ложными.

Отмечается, что тема тарифов и раньше поднималась, однако, после того как врио губернатора области Игорь Кобзев заявил о сохранении расценок на энергию на прежнем уровне, её не удалось раскрутить.

"Смотрим в одном направлении". Коммунисты начали сотрудничать с врио главы Иркутской области, не дожидаясь итогов выборов — видео

Игорь Кобзев и депутат от КПРФ вместе проинспектировали ход работ по благоустройству Иркутска.

Фейк продолжают распространять, несмотря на тот факт, что "Иркутскэнергосбыт" на своём сайте опубликовал обращение к жителям города, в котором опроверг правдивость подобных заявлений.

Ранее Лайф сообщал, что жители Ульяновской области пожаловались на СМС с агитацией от КПРФ накануне выборов.

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