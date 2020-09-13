Британия возобновила экспорт космической электроники в Россию в обход санкций США

Великобритания сумела обойти санкции, введённые США в отношении России, и возобновила поставки запчастей для космического телескопа "Спектр-УФ", которые были приостановлены в 2014 году. Об этом рассказал замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

— Из Великобритании получены образцы лётных изделий — блоки электроники для приёмника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, — приводит его слова РИА "Новости".

Сачков добавил, что для обхода санкций дизайнерам пришлось немного поменять внешний вид деталей телескопа, чтобы использовать для его сборки разрешённые в России компоненты. Ожидается, что поставка аппаратуры должна завершиться в 2022 году.