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Британия возобновила экспорт космической электроники в Россию в обход санкций США

Для этого из состава оборудования пришлось исключить все американские детали.

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Фото © Pixabay

Великобритания сумела обойти санкции, введённые США в отношении России, и возобновила поставки запчастей для космического телескопа "Спектр-УФ", которые были приостановлены в 2014 году. Об этом рассказал замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Из Великобритании получены образцы лётных изделий — блоки электроники для приёмника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, — приводит его слова РИА "Новости".

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Ограничения останутся в силе до марта следующего года.

Сачков добавил, что для обхода санкций дизайнерам пришлось немного поменять внешний вид деталей телескопа, чтобы использовать для его сборки разрешённые в России компоненты. Ожидается, что поставка аппаратуры должна завершиться в 2022 году.

Ранее Правительство США разработало законопроект о новых санкциях в отношении России. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в случае введения ограничительных мер ответная реакция Москвы не заставит себя ждать.

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