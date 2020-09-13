Пятьдесят стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Россия обсуждает возможность поставки вакцины РФ от коронавируса "Спутник V" с 50 странами. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала.

Он отметил, что в данный момент Россия может производить "только определённое количество" вакцины, поэтому количество государств, с которыми взаимодействует РФПИ, ограниченно. Сейчас, по словам Дмитриева, фонд фокусируется на 20 странах из 50 заинтересованных. В некоторых из них уже начались клинические испытания российского препарата.

— Мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнёрству с Россией, — добавил глава фонда.