На Кипре у гражданки РФ обнаружили коронавирус

На Кипре за минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом рассказали в Минздраве страны.

Уточняется, что среди заболевших CoViD-19 есть и гражданка России. Она получила специальное разрешение на то, чтобы навестить проживающую на острове дочь и её семью. В аэропорту женщина сдала тест, который оказался положительным. Добавим, что никаких симптомов коронавируса у россиянки не наблюдается.

Общее же число случаев заражения коронавирусной инфекцией в греческой части Кипра с начала пандемии составляет теперь 1526. На турецком севере Кипра зафиксировано гораздо меньше случаев — 593, однако в последнюю неделю в этой части острова резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. При этом турко-кипрский Минздрав сообщает о 20 новых инфицированных в воскресенье — меньше субботнего показателя.