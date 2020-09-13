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На Кипре у гражданки РФ обнаружили коронавирус

Уточняется, что никаких симптомов CoViD-19 у женщины не наблюдается.

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Фото © Pixabay

На Кипре за минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом рассказали в Минздраве страны.

Уточняется, что среди заболевших CoViD-19 есть и гражданка России. Она получила специальное разрешение на то, чтобы навестить проживающую на острове дочь и её семью. В аэропорту женщина сдала тест, который оказался положительным. Добавим, что никаких симптомов коронавируса у россиянки не наблюдается.

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Местные власти делят страны на три группы по эпидемиологической ситуации.

Общее же число случаев заражения коронавирусной инфекцией в греческой части Кипра с начала пандемии составляет теперь 1526. На турецком севере Кипра зафиксировано гораздо меньше случаев — 593, однако в последнюю неделю в этой части острова резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. При этом турко-кипрский Минздрав сообщает о 20 новых инфицированных в воскресенье — меньше субботнего показателя.

Ранее сообщалось, что российской вакциной от CoViD-19 заинтересовалось около 50 стран мира. При этом поставить препарат пока смогут не всем — РФПИ отдаст приоритет сотрудничающим с РФ государствам.

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Организатор опроса получал иностранное финансирование.

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