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Россияне стали в два раза больше тратить на AliExpress. И дело не только в пандемии

Доля дорогих покупок резко выросла. Много тех, кто платит по десятки тысяч рублей за раз.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Почти в два раза увеличился средний чек российских покупателей на AliExpress за первые восемь месяцев текущего года. Как сообщает "Коммерсант", в среднем сейчас покупатель из России совершает заказ товаров на 1,5 тысячи рублей.

Как пояснили изданию эксперты, в первую очередь на увеличение трат повлияло длительное нахождение граждан дома в пик пандемии коронавируса, но не только. Другим важным фактором стало резкое увеличение российских продавцов на площадке — на 40%. Как сообщили в AliExpress, теперь на онлайн-сервисе ведёт торговлю более 14 тысяч отечественных торговцев.

Выяснилось, кому россияне доверяют больше при покупке или продаже подержанного товара

Местоположение влияет на отношение к покупателю или продавцу.

Согласно данным исследования совершённых россиянами на AliExpress покупок, доля чеков до одной тысячи рублей в 2020 году составила всего 13,8%. Тогда как в прошлом году — 28,1% от общего числа сделок. В нынешнем году наибольший прирост показал сегмент покупок от 10 тысяч до 100 тысяч рублей — с 23,5% до 41,6%. Именно в этом сегменте оказались и самые популярные товары россиян на AliExpress — смартфоны и бытовая электроника.

Как сообщал Лайф, компания "AliExpress Россия" и сервис "Самокат" запустят проект экспресс-доставки продуктов и товаров для повседневного использования.

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