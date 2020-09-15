Россияне стали в два раза больше тратить на AliExpress. И дело не только в пандемии

Почти в два раза увеличился средний чек российских покупателей на AliExpress за первые восемь месяцев текущего года. Как сообщает "Коммерсант", в среднем сейчас покупатель из России совершает заказ товаров на 1,5 тысячи рублей.

Как пояснили изданию эксперты, в первую очередь на увеличение трат повлияло длительное нахождение граждан дома в пик пандемии коронавируса, но не только. Другим важным фактором стало резкое увеличение российских продавцов на площадке — на 40%. Как сообщили в AliExpress, теперь на онлайн-сервисе ведёт торговлю более 14 тысяч отечественных торговцев.

Согласно данным исследования совершённых россиянами на AliExpress покупок, доля чеков до одной тысячи рублей в 2020 году составила всего 13,8%. Тогда как в прошлом году — 28,1% от общего числа сделок. В нынешнем году наибольший прирост показал сегмент покупок от 10 тысяч до 100 тысяч рублей — с 23,5% до 41,6%. Именно в этом сегменте оказались и самые популярные товары россиян на AliExpress — смартфоны и бытовая электроника.