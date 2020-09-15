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Более тысячи человек выздоровели от коронавируса в Москве за сутки

Власти столицы призвали вылечившихся граждан стать донорами плазмы крови для лечения других пациентов.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

Ещё 1086 пациентов, вылечившихся от коронавируса, выписаны из московских больниц за минувшие сутки. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1086 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 231 483, — сообщила вице-мэр.

По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавируса

Вторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о появлении у москвичей естественного иммунитета к коронавирусу.

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