Более тысячи человек выздоровели от коронавируса в Москве за сутки

Ещё 1086 пациентов, вылечившихся от коронавируса, выписаны из московских больниц за минувшие сутки. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1086 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 231 483, — сообщила вице-мэр.
По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавирусаВторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о появлении у москвичей естественного иммунитета к коронавирусу.