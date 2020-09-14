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Брат аспирантки Ещенко рассказал о последнем звонке сестры: Плакала и жаловалась на Соколова

По его словам, девушка рассказала, что историк ударил её головой об пол.

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Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Брат убитой аспирантки Анастасии Ещенко Сергей впервые дал публичные показания. Очередное заседание суда прошло сегодня в Санкт-Петербурге в формате видеоконференции.

Мужчина ответил на вопросы судьи, адвокатов и самого историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве девушки. Сергей рассказал, что в ночь перед убийством ему позвонила сестра и сквозь слёзы рассказала, что Соколов избил её и ударил головой об пол. Он добавил, что до этого Ещенко пришла домой и рассказала историку, что её позвали на день рождения.

Схожую версию на прошлом заседании рассказала соседка доцента. По её словам, в ночь перед убийством пара ругалась. Ещенко якобы собиралась куда-то уйти, но Соколов не хотел её отпускать. После этого женщина слышала звуки сильных ударов за стеной.

На суде огласили жуткие подробности обнаружения головы в квартире доцента Соколова

Обвиняемый перемотал останки девушки скотчем, упаковал в несколько пакетов и оставил посреди комнаты.

Как сообщает РИА "Новости", суд признал Сергея Ещенко потерпевшим в деле об убийстве аспирантки. Отмечается также, что подавать гражданский иск к убийце своей сестры мужчина не будет.

Как сообщал Лайф, бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Полиция задержала Соколова на следующий день, когда он пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке. Весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.

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