Брат аспирантки Ещенко рассказал о последнем звонке сестры: Плакала и жаловалась на Соколова

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Брат убитой аспирантки Анастасии Ещенко Сергей впервые дал публичные показания. Очередное заседание суда прошло сегодня в Санкт-Петербурге в формате видеоконференции.
Мужчина ответил на вопросы судьи, адвокатов и самого историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве девушки. Сергей рассказал, что в ночь перед убийством ему позвонила сестра и сквозь слёзы рассказала, что Соколов избил её и ударил головой об пол. Он добавил, что до этого Ещенко пришла домой и рассказала историку, что её позвали на день рождения.
Схожую версию на прошлом заседании рассказала соседка доцента. По её словам, в ночь перед убийством пара ругалась. Ещенко якобы собиралась куда-то уйти, но Соколов не хотел её отпускать. После этого женщина слышала звуки сильных ударов за стеной.
На суде огласили жуткие подробности обнаружения головы в квартире доцента СоколоваОбвиняемый перемотал останки девушки скотчем, упаковал в несколько пакетов и оставил посреди комнаты.
Как сообщает РИА "Новости", суд признал Сергея Ещенко потерпевшим в деле об убийстве аспирантки. Отмечается также, что подавать гражданский иск к убийце своей сестры мужчина не будет.
Как сообщал Лайф, бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Полиция задержала Соколова на следующий день, когда он пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке. Весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.