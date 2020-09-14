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Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

Они длились более четырёх часов.

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Фото © Kremlin.ru

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По итогам встречи глав двух государств заявлений и подписания документов не будет.

Переговоры продолжались около четырёх с половиной часов. На встрече с Лукашенко Путин рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере $1,5 миллиарда. Он также заметил, что республика станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Лидер Белоруссии в свою очередь призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.

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Ранее он сделал это в ходе телефонного разговора.

Напомним, в ходе встречи глава РФ заявил, что Москва рассматривает Минск как ближайшего союзника и остаётся привержена всем договорённостям, включая договоры о Союзном государстве и ОДКБ.

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Глава Белоруссии добавил, что подробно проинформирует президента РФ о ситуации в республике.

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