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"Друг познаётся в беде". Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность

Глава Белоруссии добавил, что подробно проинформирует президента РФ о ситуации в республике.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архив. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина, а также граждан РФ за порядочность и поддержку республики после президентских выборов.

Прежде всего хочу вас поблагодарить. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. <...> Друг познаётся в беде, я это искренне говорю, — сказал глава республики.

Лукашенко отметил, что главное в ситуации в республике — не переходить черту. Он подчеркнул, что существуют определённые "красные линии", которые никто не имеет права переходить, и пока в Белоруссии их никто не нарушал. Глава республики также заявил, что ситуация в стране — урок для всех государств постсоветского пространства.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Лукашенко сообщил, что подробно проинформирует Путина о ситуации в Белоруссии, в частности в Минске, так как СМИ искажают информацию, отметил он. По словам президента республики, власти очень тщательно отслеживают все публикации и встречают много конспирологических сообщений.

Ранее Путин заявил, что Россия рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника и выступает за то, чтобы жители республики сами разобрались с ситуацией в стране.

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