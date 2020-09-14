"Друг познаётся в беде". Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина, а также граждан РФ за порядочность и поддержку республики после президентских выборов.

— Прежде всего хочу вас поблагодарить. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. <...> Друг познаётся в беде, я это искренне говорю, — сказал глава республики.

Лукашенко отметил, что главное в ситуации в республике — не переходить черту. Он подчеркнул, что существуют определённые "красные линии", которые никто не имеет права переходить, и пока в Белоруссии их никто не нарушал. Глава республики также заявил, что ситуация в стране — урок для всех государств постсоветского пространства.

Лукашенко сообщил, что подробно проинформирует Путина о ситуации в Белоруссии, в частности в Минске, так как СМИ искажают информацию, отметил он. По словам президента республики, власти очень тщательно отслеживают все публикации и встречают много конспирологических сообщений.