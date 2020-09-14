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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Григорий Дукор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого лидеры двух государств обсудили, в частности, ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путём конструктивного диалога, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подтвердил принципиальную позицию России о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и внешнего давления на её руководство.

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Политик предложил коллеге собственные услуги в переговорах с "жёлтыми жилетами".

Президенты двух стран также обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Лидер РФ подчеркнул неуместность голословных и безосновательных обвинений России. Он также отметил, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего германские специалисты должны передать в РФ биоматериалы, официальное заключение по результатам анализов, а также необходимо наладить совместную работу врачей двух стран.

Условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнёрами на этот счёт, — отметили в пресс-службе.

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Он считает, что таким образом Берлин хочет выйти из проекта "Северный поток — 2".

В ходе телефонного разговора, инициированного французской стороной, также поднимался вопрос внутриукраинского конфликта, в частности отсутствия прогресса в реализации минских договорённостей 2015 года. Путин обратил внимание, что Киев пытается выборочно подходить к соблюдению обязательств и по-своему трактовать договорённости. Главы государств затронули и ливийскую проблематику, подчеркнув необходимость совместных усилий по выполнению решений Берлинской конференции.

Напомним, сегодня Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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