Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого лидеры двух государств обсудили, в частности, ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путём конструктивного диалога, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подтвердил принципиальную позицию России о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и внешнего давления на её руководство.

Президенты двух стран также обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Лидер РФ подчеркнул неуместность голословных и безосновательных обвинений России. Он также отметил, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего германские специалисты должны передать в РФ биоматериалы, официальное заключение по результатам анализов, а также необходимо наладить совместную работу врачей двух стран.

— Условлено способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнёрами на этот счёт, — отметили в пресс-службе.

В ходе телефонного разговора, инициированного французской стороной, также поднимался вопрос внутриукраинского конфликта, в частности отсутствия прогресса в реализации минских договорённостей 2015 года. Путин обратил внимание, что Киев пытается выборочно подходить к соблюдению обязательств и по-своему трактовать договорённости. Главы государств затронули и ливийскую проблематику, подчеркнув необходимость совместных усилий по выполнению решений Берлинской конференции.