Политолог Чеснаков: Германия использует ситуацию с Навальным для "сохранения лица"

Германия использует ситуацию вокруг блогера Алексея Навального для того, чтобы выйти из реализации проекта "Северный поток — 2", убеждён политолог Алексей Чеснаков. В шоу Лайфа "Дайте сказать!" специалист выразил уверенность в том, что проект "уже очень сложно реанимировать".

По словам Чеснакова, Берлину необходимо "сохранить лицо" — для этого немецкие политики зацепились за "этот кейс".

— В политике нельзя относиться к этим играм с претензией на моральную чистоту. Если вы занимаетесь политикой, вы всегда играете определённую роль в этом спектакле, связанном с сохранением лица, — пояснил он.

Ранее за заморозку или полное завершение строительства "Северного потока – 2" выступили сразу несколько политиков из Германии. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по газопроводу будет принимать весь Евросоюз.