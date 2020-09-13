Глава Кубани заявил, что горевший в Краснодаре дом — узаконенный самострой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал горевший ранее в столице региона дом узаконенным самостроем и отметил недопустимость продолжения его легализации. Об этом сообщает ТАСС.
— По моим предварительным данным, этот дом — на самом деле самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. Мы уже не раз говорили о легализации таких самостроев. И до сих пор раздаются голоса: "Давайте продолжать эти самострои легализовывать". Это безответственность тех, кто призывает легализовать самострои, — заявил глава региона.
СМИ: В горевшем доме в Краснодаре была неправильно смонтирована проводкаСпециалисты также выявили ошибки при проектировании и строительстве.
Также он отметил, что это уже второй пожар в доме, построенном без соответствующей разрешительной документации. Ранее в этом же микрорайоне произошёл пожар в таком же узаконенном самострое.
В данный момент всех жильцов горевшего дома размещают в гостинице "Кавказ". Сейчас там находится 89 человек, ещё 87 только выдвинулись туда на личном транспорте. Власти города уже заявили о готовности выделить пострадавшим ещё одну гостиницу, сообщают в пресс-службе мэрии.
Напомним, пожар в многоквартирном доме в Краснодаре начался сегодня ночью, к моменту прибытия первых спасателей его площадь составляла около 800 квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратов, а к восьми часам утра полностью ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал.