Глава Кубани заявил, что горевший в Краснодаре дом — узаконенный самострой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал горевший ранее в столице региона дом узаконенным самостроем и отметил недопустимость продолжения его легализации. Об этом сообщает ТАСС.

— По моим предварительным данным, этот дом — на самом деле самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. Мы уже не раз говорили о легализации таких самостроев. И до сих пор раздаются голоса: "Давайте продолжать эти самострои легализовывать". Это безответственность тех, кто призывает легализовать самострои, — заявил глава региона.

Также он отметил, что это уже второй пожар в доме, построенном без соответствующей разрешительной документации. Ранее в этом же микрорайоне произошёл пожар в таком же узаконенном самострое.

В данный момент всех жильцов горевшего дома размещают в гостинице "Кавказ". Сейчас там находится 89 человек, ещё 87 только выдвинулись туда на личном транспорте. Власти города уже заявили о готовности выделить пострадавшим ещё одну гостиницу, сообщают в пресс-службе мэрии.